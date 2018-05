Giám đốc Cty Vinaca sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt như thế nào?

Ngày 2/5, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca, công ty có sản phẩm chữa ung thư làm từ bột than tre gây phẫn nộ thời gian qua.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thu

Theo đó, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã bắt Nguyễn Xuân Thu (SN 1982) Giám đốc Công ty TNHH Vinaca (trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định, hướng dẫn tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với vụ việc trên. Đối tượng Nguyễn Xuân Thu bị bắt khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An gồm Công an và quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư. Các sản phẩm bị phát hiện thu giữ có Co3.2 đóng gói, nhãn mác có nội dung thực phẩm chức năng.

Bà Đào Thị Chúc khai chỉ phụ trách đóng gói sản phẩm, còn việc lấy nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm là do chồng bà là Nguyễn Xuân Thu (giám đốc Công ty VINACA) phụ trách. Do Nguyễn Xuân Thu không có mặt tại địa phương để phối hợp xác minh vụ việc nên Chi cục QLTT TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở này.

Tiến hành xác minh tại sở Y tế Hải Phòng, tất cả các sản phẩm mà cơ sở của bà Chúc sản xuất được cấp chứng nhận cho Công ty TNHH Hồng An Phong (huyện An Dương) là 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng. Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi 6 bản chứng nhận đăng ký công bố sản phẩm của Công ty Hồng An Phong, thu hồi giấy phép của Công ty Hồng An Phong, ra quyết định thu hồi tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca đã lưu thông trên thị trường, đồng thời báo cáo Bộ Y tế về kết quả kiểm tra và xử lý vụ việc.

Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án Công ty TNHH Vinaca sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than tre về hành vi sản xuất và tiêu thụ hàng giả./.

