Gian lận thi cử ở Sơn La: “Gia đình cảm ơn bằng tiền ngoài sự mong đợi“

Tại phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La sáng 16/10, một số bị cáo khai, việc sửa, nâng điểm bài thi là vi phạm, song một phần do nể nang vì mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp và người thân. Có bị cáo thừa nhận, thời điểm sau công bố điểm thi, các gia đình thí sinh cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong đợi.



Sau phần thẩm vấn bị cáo Đinh Hải Sơn, cựu cán bộ công an tỉnh vào đầu giờ sáng, lần lượt là các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh và Trần Xuân Yến trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận 1 tỷ đồng tiền "cảm ơn".

Nguyễn Thị Hồng Nga khai được cấp trên là Trần Xuân Yến, khi đó là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bảo nâng điểm vì trong kỳ thi có nhiều con em cán bộ trong Sở tham dự và người quen của sếp (ông Đức).



Vì vậy, Nga là người chuẩn bị in đáp án các môn thi, chuẩn bị tẩy, bút chì sau đó cùng nhóm gồm Sọn, Huynh, Thủy rút bài thi theo danh sách các thí sinh được nhờ sửa.

Việc nâng điểm được các bị cáo thực hiện theo hai cách: Đối chiếu đáp án để sửa từng câu và tẩy toàn bộ ô tròn phần trả lời rồi tô lại phần trả lời theo đáp án đúng.



Sửa đáp án xong, các bị cáo mới niêm phong nhưng ghi lùi ngày lại để hợp thức hóa.



Trong vụ án, bị cáo Nga nhận hơn 1 tỷ đồng cảm ơn khi nâng điểm cho 4 thí sinh, cụ thể 230 triệu đồng/1 trường hợp cần nâng lên 24 điểm và 350 triệu đồng với 1 trường hợp được nâng lên 27 điểm.

Nga khai nhận, việc sửa điểm là sai xong cũng nghĩ đến do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên làm.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy khai trước Tòa, đối với 4 thí sinh bị cáo trực tiếp nhờ là để xem điểm, chứ không nói nâng điểm. Thời điểm sau công bố thì các gia đình cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong muốn của bị cáo.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy.

Trong bản cáo trạng, Đặng Hữu Thủy khai đã nhận của bà Nguyễn Thị Kim, 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Mai Hà 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho các thí sinh: Đinh Văn Quang, Phạm Sơn Toàn, Võ Hoàng Long, Lê Trung Hiếu.



Là bị cáo được xét hỏi cuối cùng trong buổi sáng nay, bị cáo Trần Xuân Yến vẫn quanh co chối tội trước câu hỏi của chủ tọa về việc chuyển danh sách của 13 thí sinh để nhờ Nga xem điểm lại thành nâng điểm.

Các thí sinh này là những trường hợp của ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở và một số cán bộ trong Sở đưa và một trường hợp là cháu ông Yến. Tuy nhiên chỉ là nhờ xem điểm cho những thí sinh này, không nói với Nga trong danh sách này là của người này, người kia đưa.



Trước câu hỏi của tòa về việc, vì sao trong thông tin của thí sinh, ngoài thông tin về họ tên, số báo danh, điểm thi còn ghi dòng điểm do thí sinh tự chấm và các thông tin này tại sao lại chuyển trước ngày 11/7- là thời điểm Bộ Giáo dục công bố điểm thi, ông Yến khai chỉ nhằm mục đích để thí sinh đó so sánh điểm tự chấm với điểm đạt được.



Chiều nay, HĐXX tiếp tục phần thẩm với bị cáo Trần Xuân Yến./.