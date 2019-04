Gian lận thi cử tại Hoà Bình: Bắt 3 giáo viên chấm thi

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận.

Các bị can bị khởi tố cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự 2015, gồm: Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 15/02/1979, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, trú tại: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

