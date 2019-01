Giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh“

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 23/1, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tải (33 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/1, Tải tới nhà anh C. chơi. Vì có việc phải ra ngoài đột xuất nên anh C. nhờ bạn trông nhà và con gái hộ.

Khi anh C. vừa ra ngoài thì Tải liền rủ cháu N. (9 tuổi, con gái anh C.) sang nhà ông bà nội cháu để chơi. Khi thấy nhà vắng người, Tải bế bé N. lên giường rồi thực hiện hành vi thú tính.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, Tải đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục làm rõ./.

