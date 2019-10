Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình

Khoảng 15h10 phút ngày 28/10, Công an phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nhận được tin của ông Nguyễn Đắc Quyền ở tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái về việc phát hiện em gái mình là Nguyễn Thị Quyên (SN 1976, ở tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) tử vong trong gian bếp ở nhà riêng.

Đối tượng Nguyễn Hải Long.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Yên Bái và Công an tỉnh Yên Bái tiến hành lập hồ sơ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hải Long (SN1971) và chị Nguyễn Thị Quyên (có cùng hộ khẩu tại tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) đăng ký kết hôn từ năm 1995, đến 2017 thì ly hôn. Sau ly hôn chị Quyên sống cùng con trai tại tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái còn Long làm việc tại Lào Cai.

Khoảng 12h ngày 26/10, Long từ thành phố Lào Cai về thăm con và ở lại nhà chị Quyên. Chị Quyên đi vắng đến ngày tối 27/10 mới về nhà.

Đến khoảng 7h30 phút ngày 28/10, sau khi đưa con trai đi học chị Quyên về dọn dẹp nhà cửa. Khi đang dọn dẹp trong bếp giữa Long và chị Quyên xảy ra cãi vã, vì Long cho rằng chị Quyên không cho con trai nhận và liên lạc với bố. Quá trình cãi vã dẫn đến xảy ra xô sát. Khi nạn nhân chống cự, Long tiếp tục bóp cổ rồi dùng chiếc thớt đập liên tiếp 4 nhát vào mặt vợ cũ khiến nạn nhân tử vong.

Thấy chị Quyên nằm im và chảy nhiều máu, Long dừng lại và vào nhà vệ sinh rửa các vị trí bị chị Quyên cào cấu, dọn quần áo rồi rời khỏi hiện trường.

Long về nhà bố mẹ đẻ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và kể lại việc vừa giết vợ cũ cho bố mẹ nghe, sau đó đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái để tự thú về hành vi giết người của mình.

Hiện Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Long để xử lý theo quy định của pháp luật./.