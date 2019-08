Giết vợ rồi trốn lên núi “cố thủ” 10 ngày: Khởi tố vụ án

Chủ mưu trong vụ án này là Bùi Văn Tiển - kẻ đã ra tay sát hại vợ rồi lên núi trốn.

Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ và các vấn đề pháp lý, trong 2-3 ngày tới sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tiển về hành vi Giết người.

Đối tượng Bùi Văn Tiển tại cơ quan công an. (Ảnh: Mạnh Hưng)

Như VOV.VN đã đưa tin, tối 22/7 đối tượng Bùi Văn Tiển (40 tuổi, ở xã Lạc Thịnh) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, người dân phát hiện chị Hảo tử vong tại nhà riêng.



Đối tượng Tiển bỏ trốn lên ngọn núi cách nhà 6km. Đây là nơi Tiển đã có 20 năm làm rẫy nên rất thông thuộc địa hình. Lực lượng chức năng phải huy động hơn 100 chiến sĩ công an đi vây bắt nhưng không bắt được Tiển.

Đến ngày 1/8, do kiệt sức và được người thân, công an vận động ra đầu thú, Tiển đã quyết định rời nơi ẩn náu và xuống núi. Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận hành vi giết vợ vì mâu thuẫn dẫn đến nóng giận./.