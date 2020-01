Hà Nội: Chủ thầu xây dựng trả lương công nhân bằng...ma túy

Liên quan đến, nghi án nhiều thợ xây tại Hà Nội được trả công bằng ma túy, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận là người dân tộc thiểu số, về đây lao động cho chủ thầu xây dựng được hơn hai tháng, thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu trả công cho công nhân bằng ma tuý hàng ngày để cùng nhau sử dụng, thông qua một đối tượng làm bảo vệ tại công trình.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đêm 3/1, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân thông qua công tác rà soát, trinh sát địa bàn, cán bộ chiến sỹ công an phường Hạ Đình phối hợp với đội cảnh sát phòng chống tệ nạn mà tuý công an quận Thanh Xuân bất ngờ ập vào khu vực lán trại của một công trình đang thi công trên địa bàn phường Hạ Đình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và đưa gần 20 người có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở để làm rõ sự việc

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an Q.Thanh Xuân, Hà Nội trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020, công an phường Thượng Đình, đội cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý công an Quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính một công trình đang xây dựng trên địa bàn, tạm giữ đưa về công an phường gần 40 người không đăng ký tạm trú theo quy định. Test nhanh tại chỗ cho thấy 8 đối tượng dương tính với ma tuý.

Thực trạng công nhân tại các công trường nghiện ma túy mà công an quận Thanh Xuân đã phát hiện cho thấy, việc quản lý lao động tự do đang có nhiều bất cập, nhất là phía trong các công trình đang xây dựng, kín cổng, cao tường. Chạy theo tiến độ, hầu hết các chủ đầu tư khoán trắng việc quản lý, xây dựng cho các nhà thầu thứ cấp, chính vì vậy họ đã không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng lao động, nhất là lao động thời vụ dẫn tới việc các đối tượng thuộc diện quản lý ở địa phương khác trà trộn vào sinh sống và lao động bất hợp pháp nhằm trốn tránh sự quản lý của lực lượng chức năng./.