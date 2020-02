Hà Nội: Nghịch tử cầm dao chém mẹ tử vong, bố trọng thương

Chiều tối 6/2, trên địa bàn thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án thương tâm. Vào thời điểm trên, một số người dân có mặt ở hiện trường cho biết đã nghe thấy gia đình Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú thôn Liễu Trì) to tiếng.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh và hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh sau đó cầm dao chém cả gia đình mình. Hậu quả khiến mẹ của Cảnh tử vong tại chỗ. Còn bố Cảnh và một người phụ nữ có mặt tại nhà bị trọng thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Cảnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe wave màu đỏ số biển kiểm soát 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Cơ quan công an huyện Mê Linh đang tiến hành truy bắt đối với Nguyễn Văn Cảnh và điều tra làm rõ./.