Hai cha con bị đánh trọng thương vì nhắc nhở “quái xế” đừng đua xe

Tối 2/9, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng liên quan điều tra nguyên nhân việc hai cha con sống tại phường An Phú bị một nhóm thanh niên xông vào nhà đánh trọng thương.

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 2/9, tại một căn nhà nằm trong khu dân cư trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An. Lúc này, người đàn ông khoảng 40 tuổi thấy một nhóm thanh niên tụ tập trong khu dân cư để tổ chức đua xe nên ra nhắc nhở.

Bị nhắc nhở, nhóm này bỏ về, sau đó gọi thêm người mang hung khí xông vào nhà tấn công người đàn ông. Thấy vậy, con gái ông quỳ lạy van xin nhưng không được tha mà còn bị đánh. Nhóm thanh niên còn chia nhau đập phá đồ đạc trong nhà nạn nhân.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra vụ việc.

Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy đến nhưng không thể can ngăn vì bị nhóm này dọa chém. Sau đó, nạn nhân cùng con gái được mọi người đưa cấp cứu. Người dân trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an phường An Phú và Công an thành phố Thuận An đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Một số đối tượng có liên quan bị đưa về trụ sở công an phường An Phú lấy lời khai.

Theo người dân, khu dân cư nơi xảy ra sự việc ít người ở nên nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự./.