Hai chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ: Đau xót gọi tên con!

Sáng 3/4, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và gia đình thương tiếc báo tin, vào lúc 20h40, ngày 2/4, khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Đại úy Đặng Thanh Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông trật tự và Trung sĩ Võ Văn Toàn, Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an quận Sơn Trà đã hy sinh.

Người nhà bàng hoàng trước sự hy sinh đột ngột của Đại úy Đặng Thanh Tuấn

Đại úy Đặng Thanh Tuấn, 41 tuổi, có 2 con, cháu gái học lớp 5, cháu trai học lớp 3. Vợ anh làm việc trong thư viện một trường cấp 2 ở quận Sơn Trà. Bố anh Tuấn cũng từng ở trong ngành Công an, mới mất hơn 1 năm nay do bệnh tật. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hảo, 63 tuổi, sống một mình.



Bà Nguyễn Thị Hảo đau đớn trước nỗi đau mất con

Bà Hảo nghẹn ngào nói, Tuấn là đứa con ngoan hiền, mẹ trách mắng gì cũng chỉ cười không bao giờ cãi lại. 2 tháng nay, công việc bận quá nên 2 mẹ con ít gặp nhau, có khi cả tuần 2 mẹ con mới gặp nhau trong một bữa cơm tối.

Bà Hảo nhớ lại, tối hôm trước, Tuấn cùng 2 đứa con về ăn cơm với bà nội. Anh mua cho mẹ lọ mắm to để mẹ ăn dần vì dịch bệnh hạn chế ra ngoài. Bà Hảo đau xót và không ngờ đó là món quà cuối cùng của con trai duy nhất tặng mẹ.



"Giờ bác sống một mình, mấy bữa thì trông con về mà bây giờ không biết nói sao. Tôi có một người con thôi, cháu mất tôi rất đau lòng nhưng vì nhiệm vụ được giao cháu đã hy sinh!", bà Hảo chia sẻ.



Cháu Đặng Công Anh Khoa chưa tin Ba Tuấn đi mãi không về

Sáng nay, tại Nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng, ai cũng thương xót trước sự ra đi đột ngột của 2 chiến sĩ công an. Các anh hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại cho gia đình, người thân, đồng đội nỗi đau tột cùng.

Nghe tin em mình hy sinh, từ đêm qua, bà Ngô Thị Hai là chị họ của Đại úy Tuấn chạy xe máy một mạch từ xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang xuống tận nơi để nhìn mặt em trai lần cuối. Không kìm nén được nỗi đau, bà chạy ra gốc cây ngồi khóc.

"Hồi giờ trong gia đình anh hòa nhã hiền hậu lắm, sống hiền lắm, tội lắm. Biết sống trong gia đình, vợ con, nội ngoại cô dì chú bác hòa nhã, nhìn nhượng. Vợ nóng chồng nhịn, gia đình mấy cô có nói cũng cười xuề xuề thôi chứ không mất lòng."



Người nhà chiến sĩ Võ Văn Toàn và đồng đội lo hậu sự, động viên gia đình

Sự ra đi đột ngột của Trung sĩ Võ Văn Toàn, 23 tuổi khiến bà con trong con hẻm đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà bàng hoàng. Võ Văn Toàn là anh cả trong gia đình có hai anh em, cha mẹ là cán bộ, viên chức Nhà nước.

Bà con khu dân cư bảo rằng, Toàn là đứa con ngoan hiền, vui vẻ với hàng xóm láng giềng. Võ Văn Toàn ra đi đột ngột khi anh vừa tròn hai năm thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Ông Võ Xuân Tài, bố của Trung sĩ Võ Văn Toàn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai

Ông Võ Xuân Tài, bố của Võ Văn Toàn nhớ đứa con trai vừa mất: "Toàn rất ngoan. Ở xóm không bao giờ mất lòng ai, tính tình vui vẻ. Đi thì thôi chứ về nhà luôn hỏi thăm ba, mẹ, rất có hiếu. Tính tình năng động, lanh lợi. Cháu đi, tôi rất đau lòng, cháu còn quá trẻ. Dù biết, làm trong ngành có những khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cháu thích theo nghề công an nên gia đình tạo điều kiện, ủng hộ".



Như đã thông tin, khoảng 20h40 ngày 2/4,Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Công an quận Sơn Trà đã triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng này.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi di chuyển đến cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thì xảy ra va chạm giao thông làm 2 chiến sĩ Công an hy sinh. Đó là Đại uý Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn. Vụ va chạm cũng làm 1 người dân bị thương phải nhập viện./.