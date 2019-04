Hai công an xã bị đâm thương vong khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 26/4, lãnh đạo xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xác nhận, 2 công an xã vừa bị thương vong khi thi hành nhiệm vụ; trong đó anh Lương Văn Vũ (46 tuổi), Phó trưởng Công an xã đã tử vong, ông Trần Văn Minh (44 tuổi) công an viên bị trọng thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trụ sở UBND xã An Khánh- nơi 2 công an làm việc

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 phút ngày 25/4, được tin báo giữa bà Đặng Thị Bích Thủy và anh ruột là Đặng Minh Sang ở ấp Phước Tự, xã An Khánh xảy ra xô xát, anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã và công an viên Trần Văn Minh đến gia đình này lập biên bản vụ việc.



Trong lúc làm việc thì bất ngờ Nguyễn Minh Thắng (22 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ từ phía sau nhà xông tới dùng dao đâm anh Trần Văn Minh gây trọng thương. Sau đó, anh Lương Văn Vũ lao vào quật ngã tên Thắng và bị Thắng đâm vào đùi làm đứt động mạch chủ.

Công an tỉnh Bến Tre tổ chức điều tra truy bắt tên Nguyễn Minh Thắng.

Sau khi gây án, Nguyễn Minh Thắng trốn thoát. Riêng anh Lương Văn Vũ được đưa vào bệnh viện quân y 120 (tại Tiền Giang) cấp cứu nhưng đã tử vong, do mất nhiều máu.

Công an viên Trần Văn Minh hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre với thương tích rất nặng phải phẫu thuật.

Được biết, Nguyễn Minh Thắng là bạn của Đặng Minh Sang, cả hai mới ra tù. Thắng đến nhà Sang chơi và gây ra án mạng.