Hai đối tượng nguy hiểm bị truy nã liên tiếp sa lưới tại Hà Nội

Trong những ngày gần đây, Công an quận Thanh Xuân đã liên tiếp bắt được các đối tượng truy nã nguy hiểm qua nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân.

Cụ thể: Ngày 15/7/2019, Công an phường Hạ Đình đã bắt được Nguyễn Ngọc Lương (SN 1989; trú tại: Yên Dũng, Bắc Giang), trước đó ngày 14/7/2019, Lương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17/7/2019, Công an phường Khương Đình đã bắt được Nguyễn Tuấn Tú (SN 1993; trú tại: tổ 3, cụm 4 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), trước đó ngày 12/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Tú về tội danh Trộm cắp tài sản.

Việc truy bắt hai đối tượng truy nã nguy hiểm của Công an quận Thanh Xuân có sự phối hợp tích cực từ quần chúng nhân dân./.