Hải Phòng 1 ngày xử phạt 3 trường hợp thông tin sai về dịch Covid-19

Chiều 28/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã ra Quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Bùi Thị Kim X., sinh năm 1980, trú tại phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.



Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản @xuyen.bui.10004 đăng tải nội dung “Hải Phòng đã có một ca dương tính với Covid-19. Mọi người cẩn thận nhé!”.

Ngoài ra, trên mạng xã hội Zalo, với địa chỉ "Rosalie", Bùi Thị Kim X. cũng đăng tải hình ảnh với nội dung: “…Chúng ta chỉ có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 30 ca lên mức 100-500 ca...”.

Thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, Bùi Thị Kim X. đã bị phạt 15 triệu đồng.

Ngay sau khi đăng tải, những thông tin này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm việc, Bùi Thị Kim X., thừa nhận sự việc, tự nguyện đính chính thông tin, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Cũng trong chiều 28/3, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Chu Hop đã đăng tải bài viết có nội dung: “Toang thật rồi. Đại Bản nhà tôi ở đấy!" với bình luận "Đại Bản có ông đi trông bố ở Hà Nội mà ông ấy dương tính rồi... Quả này mai cả xã bị cách ly".

Qua xác minh, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã xác định chủ tài khoản Facebook này là Chu Thị H., sinh năm 1987, trú tại thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương. Chu Thị H. khai nhận, bản thân đã copy trên mạng và chia sẻ lên trang cá nhân để gây sự chú ý của dư luận. Công an huyện An Dương đã xử lý vi phạm hành chính đối với Chu Thị H. với mức tiền phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 28/3, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 10 triệu đồng đối với Phạm B., sinh năm 1987, ở thôn Quang Khải, xã Quang Hưng (huyện An Lão) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật “...thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng hiện đã có 2 người dương tính với Covid-19..." trên mạng xã hội Facebook.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng này đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.