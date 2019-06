Hải Phòng liên tiếp bắt các đối tượng buôn bán ma túy

Tối 5/6, tại khu vực chung cư Hoàng Huy (phường An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) phát hiện, bắt quả tang Ngô Thanh Tùng (SN 1992, trú tại nhà 203, L4 K7, chung cư Hoàng Huy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Thanh Tùng và tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 2 cân điện tử, 14 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy, Ngô Thanh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng tiêu thụ. Các đối tượng thường gói ma túy vào các hộp bìa các tông, gửi xe khách về Hải Phòng và sử dụng sim điện thoại rác, ghi tên giả trên các gói hàng để tránh bị phát hiện.



Phạm Nho Huyền và Trương Thụy Phương tại cơ quan điều tra

Trước đó, trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) cũng phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) bắt quả tang Phạm Nho Huyền (SN 1972, trú tại số 25/2/25/229 Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Trương Thụy Phương (SN 1977, trú tại số 185 Trần Hưng Đạo, Nhị Châm, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra xe ô tô BKS 29H-143.94 do Phạm Nho Huyền điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, hơn 5 triệu tiền mặt và nhiều tang vật khác.



Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) đang điều tra mở rộng các vụ án này./.