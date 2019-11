Hải Phòng: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ“

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng chức năng công an các quận huyện, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) vừa phát hiện một nhóm gần 10 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng. Các đối tượng này sử dụng nickname giả trên Facebook hoặc số điện thoại "rác" để quảng bá các hoạt động cho vay và chủ động liên lạc với những người có nhu cầu vay tiền, nhất là phụ nữ và người lao động tự do.

Các đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến trên 5.000%/năm.

(Ảnh: CA Hải Phòng)

Một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng này là chị Đặng Thị T., quê tại tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội. Trong thời gian ngắn, chị T. đã nhiều lần vay tiền với hình thức vay họ góp của nhóm đối tượng này, đến nay còn nợ chúng hơn 1 tỷ đồng.



Theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng, khoảng 18h ngày 8/11, tại quán Cafe Ruby, thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đã bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng); Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân); Phạm Đức Trung (SN 1998, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân); Nguyễn Trung Tuyến (SN 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân); Trần Viết Dũng (SN 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền); Phạm Ngọc Nhật (SN 1997, ở 50 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền); Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng).

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.



Bước đầu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã làm rõ, trước đó, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (SN 1996, ở địa chỉ 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng). Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả, thì được Đức giới thiệu làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền. Sau đó, Đức Anh giới thiệu nạn nhân cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để vay tiền trả cho mình. Cứ thế, chị T. được giới thiệu lần lượt để vay tiền các đối tượng trong nhóm, với mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm, mức cao nhất là 5.475%/năm. Đến nay, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự các đối tượng này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.