Hàng chục con bạc sát phạt trên đồi keo bất ngờ bị công an bao vây

Công an mật phục triệt phá sới bạc trên đồi keo: Khoảng 23h50 ngày 17/3, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã mai phục bắt quả tang một nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên đồi keo thuộc thôn Thạnh Hòa 2, xã Tam Đàn. Tang vật thu tại chiếu bạc 19,5 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, cùng một số tang vật khác. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ ngoài chiếu bạc 13 triệu đồng, 15 xe máy các loại, thu giữ trên người các đối tượng hơn 100 triệu đồng. Hơn chục thanh niên phê ma túy trong quán karaoke lúc sáng sớm: Sáng 18/3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá hai tụ điểm sử dụng ma túy trong quán karaoke, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 22 đối tượng liên quan. Trong ảnh, nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an để làm việc (Ảnh: Thanh Niên) Côn đồ chặn đường chém gục người đàn ông chở con: Khoảng 17h ngày 16/3, anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở con từ trường về nhà. Khi đến địa phận xóm 16, xã Diễn Yên, anh Hải bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí chặn đường, một đối tượng trong nhóm đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Hải khiến nạn nhân gục tại chỗ. (Ảnh minh họa) “Cõng” 3 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ: Qua quá trình điều tra, vào khoảng 11h ngày 17/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng là Xồng Xê Hờ - ảnh (SN 1957) và Xồng Bá Tông (SN 1988, cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi đang đi tiêu thụ 3kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: baonghean.vn) Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu bé 10 tuổi, con riêng của vợ Tuấn. (Ảnh: Dân Trí) Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù cho vợ: Rạng sáng 15/3 tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra đám cháy lớn trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh và chị Phạm Thị Thơm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định do trả thù. Trong ảnh, thực nghiệm hiện trường vụ án Khổng Văn Miễn đốt xe hàng xóm (Ảnh: Công an Nhân dân)

Công an mật phục triệt phá sới bạc trên đồi keo: Khoảng 23h50 ngày 17/3, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã mai phục bắt quả tang một nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên đồi keo thuộc thôn Thạnh Hòa 2, xã Tam Đàn. : Khoảng 23h50 ngày 17/3, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã mai phục bắt quả tang một nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên đồi keo thuộc thôn Thạnh Hòa 2, xã Tam Đàn. Tang vật thu tại chiếu bạc 19,5 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, cùng một số tang vật khác. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ ngoài chiếu bạc 13 triệu đồng, 15 xe máy các loại, thu giữ trên người các đối tượng hơn 100 triệu đồng. Hơn chục thanh niên phê ma túy trong quán karaoke lúc sáng sớm: Sáng 18/3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá hai tụ điểm sử dụng ma túy trong quán karaoke, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 22 đối tượng liên quan. Trong ảnh, nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an để làm việc (Ảnh: Thanh Niên) : Sáng 18/3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá hai tụ điểm sử dụng ma túy trong quán karaoke, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 22 đối tượng liên quan. Trong ảnh, nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an để làm việc (Ảnh: Thanh Niên) Côn đồ chặn đường chém gục người đàn ông chở con: Khoảng 17h ngày 16/3, anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở con từ trường về nhà. Khi đến địa phận xóm 16, xã Diễn Yên, anh Hải bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí chặn đường, một đối tượng trong nhóm đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Hải khiến nạn nhân gục tại chỗ. (Ảnh minh họa) : Khoảng 17h ngày 16/3, anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở con từ trường về nhà. Khi đến địa phận xóm 16, xã Diễn Yên, anh Hải bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí chặn đường, một đối tượng trong nhóm đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Hải khiến nạn nhân gục tại chỗ. (Ảnh minh họa) “Cõng” 3 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ: Qua quá trình điều tra, vào khoảng 11h ngày 17/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng là Xồng Xê Hờ - ảnh (SN 1957) và Xồng Bá Tông (SN 1988, cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi đang đi tiêu thụ 3kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: baonghean.vn) : Qua quá trình điều tra, vào khoảng 11h ngày 17/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng là Xồng Xê Hờ - ảnh (SN 1957) và Xồng Bá Tông (SN 1988, cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi đang đi tiêu thụ 3kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: baonghean.vn) Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu bé 10 tuổi, con riêng của vợ Tuấn. (Ảnh: Dân Trí) : Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu bé 10 tuổi, con riêng của vợ Tuấn. (Ảnh: Dân Trí) Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù cho vợ: Rạng sáng 15/3 tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra đám cháy lớn trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh và chị Phạm Thị Thơm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định do trả thù. Trong ảnh, thực nghiệm hiện trường vụ án Khổng Văn Miễn đốt xe hàng xóm (Ảnh: Công an Nhân dân) : Rạng sáng 15/3 tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra đám cháy lớn trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh và chị Phạm Thị Thơm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định do trả thù. Trong ảnh, thực nghiệm hiện trường vụ án Khổng Văn Miễn đốt xe hàng xóm (Ảnh: Công an Nhân dân)