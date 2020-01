Hàng chục đối tượng “chơi” ma túy trong khách sạn, quán karaoke

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tổ chức kiểm tra và phát hiện 29 đối tượng dương tính với các chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.



Một số đối tượng vào quán karaoke sử dụng ma túy đã bị cơ quan công an tạm giữ

Vào lúc 2h sáng 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Châu Thành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán Karaoke B-Y Nhi (tại trung tâm chợ, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).



Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở karaoke B-Y Nhi có 4 phòng karaoke đang hoạt động với 42 người đang ca hát; trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Qua test nhanh các đối tượng có mặt tại các phòng, lực lượng Công an phát hiện 29/42 đối tượng dương tính với ma túy.

Cơ quan công an còn thu giữ tại hiện trường, gồm: 1 gói ma túy, 3 dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 13 xe mô tô các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiến hành làm việc với các đối tượng, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, Công an Tiền Giang còn kiểm tra và phát hiện 50 đối tượng sử dụng các chất ma túy tại khách sạn Hương Tràm II, thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, Thành phố Mỹ Tho. Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền./.