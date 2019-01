Hàng chục thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ chơi ma túy

Rạng sáng 8/1, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang hàng chục nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma tuý tại nhà nghỉ Sala, 93 đường Tạ Quang Bửu, thành phố Pleiku.

Số thanh niên nam nữ bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Ngay tại sảnh vào tầng 1 của nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Hiền (SN 1997, trú tại xã Đông, huyện Kbang) mang theo 5 viên ma túy tổng hợp và 6 gói ma túy ketamin. Đi cùng với Hải Hiền có Lê Thúy Kiều (SN 1997, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) mang theo 0,5 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục kiểm tra 2 phòng tại tầng 3 của nhà nghỉ, lực lượng công an còn phát hiện 19 thanh niên (13 nam, 6 nữ) đang sử dụng ma túy. Khám xét trên người Nguyễn Thành Linh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), cơ quan Công an thu giữ 2 gói to, 5 gói nhỏ ma túy dạng khay và 6 viên ma túy tổng hợp. Trên người của đối tượng Nguyễn Phạm Công Minh (SN 1997, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), công an thu giữ 3 viên ma túy tổng hợp cùng 1 gói ma túy dạng khay.

Tiến hành khám xét nhà nghỉ, cơ quan công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế và 25 viên đạn cùng 16 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy dạng khay để trong một chiếc túi xách ở một căn phòng ở tầng 1.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê 2 phòng của nhà nghỉ này từ khoảng 1h sáng cùng ngày để sử dụng ma túy.

Hiện công an TP. Pleiku đang mở rộng điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy./.

