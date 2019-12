Hàng loạt cán bộ LĐTB&XH ở Thái Bình bị khởi tố

Công an tỉnh Thái Bình đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can phạm tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ.



Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình và nhiều cán bộ thương binh xã hội cấp xã bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ. (Ảnh: VTC News)

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội môi giới hối lộ được quy định tại Điều 365, Bộ luật hình sự; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phạm Thị Thúy (SN 1970, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng), hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Đông Cường, huyện Đông Hưng; Phạm Thị Tâm (SN 1974, trú tại Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng), hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng; Mai Thị Nghi (SN 1981, trú tại thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng), hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Thăng Long, huyện Đông Hưng; Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1991, trú tại Tổ 22, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), hiện là cán bộ phòng Việc làm và an toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình; Bùi Văn Phiêu (SN 1954, trú tại thôn Tân Hải, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải), là lao động tự do.



Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354, Bộ luật hình sự; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Cường (SN 1976, trú tại tổ 20, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình), hiện là cán bộ phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.



Các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.



Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.