Hàng tạ nguyên liệu làm mỹ phẩm đựng trong thùng, xô nhựa

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An và Công an TP Tân An vừa tiến hành kiểm tra phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm và nguyên liệu làm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sai nhãn hiệu.



Phát hiện nhiều thùng nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm

Qua kiểm tra đột xuất vào chiều 8/6 tại căn nhà số 94, đường Lưu Văn Tế, khu phố Bình Cư 2, Phường 4, TP. Tân An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm đựng trong thùng nhựa, xô...

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Hằng (30 tuổi), chủ số hàng trên không cung cấp được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.



Đội quản lý thị trường số 3 phối hợp Công an TP. Tân An, tỉnh Long An đã lập biên bản, tạm giữ 3.240 hộp kem dưỡng da thành phẩm, 723kg nguyên liệu làm mỹ phẩm và 50 thùng các-tông chứa mỹ phẩm (khoảng 20kg/thùng). Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ./.