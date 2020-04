Hành trình bỏ trốn của nghi phạm sát hại nữ công nhân ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 15/4 thông tin, liên quan vụ án nữ công nhân bị sát hại tại một phòng trọ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa vào sáng 9/4, tối 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt và di lý đối tượng Đậu Đức Mười (SN 1989, ngụ ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) từ tỉnh Đắk Lắk về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Đậu Đức Mười là nghi can đã dùng dao sát hại chị P.T.B.M (SN 2004, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) là nữ công nhân đang ở trọ tại tổ 17, khu phố 8A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa vào sáng 9/4 để trộm, cướp tài sản.



Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, để điều tra làm rõ vụ án. Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là vụ án giết người, trộm, cướp tài sản.



Sau 5 ngày điều tra, xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, được sự hỗ trợ của Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng Mười khi đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Mười ngay sau đó đã được di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đậu Đức Mười khai nhận đã sát hại nạn nhân để trộm, cướp tài sản.



Theo đó, vào lúc 3h45 ngày 9/4, Mười đột nhập vào phòng trọ của chị P.T.B.M ở tổ 17, khu phố 8 A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Bị chị M phát hiện, đối tượng Mười đã chụp con dao trên tay chị M đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực, tay và cằm làm chị M bị thương nặng, nạn nhân chỉ kịp hô lên một tiếng “trộm” rồi gục xuống tại chỗ.

Một số người dân nghe tiếng hô “trộm” nên mở cửa phòng chạy ra thì thấy chị M nằm bất động trong phòng trọ nên tri hô cùng người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi sát hại nạn nhân, Mười cướp 1 điện thoại di động, hiệu Oppo, đi bộ về phòng trọ ở tổ 2, khu phố 3, phường Long Bình, tìm cách lẩn trốn.

Đối tượng Mười cũng khai nhận, chiếc điện thoại cướp của nạn nhân, đối tượng đã vứt xuống cầu Đồng Nai để phi tang.



Đến 8h ngày 9/4, Mười trả phòng trọ và đón xe tải theo hướng Quốc lộ 20 đi Định Quán - Tân Phú. Sau đó đối tượng tiếp tục đón 1 xe tải khác di chuyển về hướng huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, rồi sang TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lẩn trốn.

Đến rạng sáng 11/4, đối tượng Mười tiếp tục đón xe tải qua một cửa khẩu biên giới thuộc huyện Đức Min, tỉnh Đắk Nông để qua biên giới Campuchia lẩn trốn.

Tuy nhiên khi đến đây, đối tượng phát hiện cửa khẩu đóng cửa và có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid- 19, đối tượng quyết định đón xe đò quay lại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.



Được biết, Đậu Đức Mười là đối tượng trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có 3 tiền án trộm cắp tài sản. Mười vừa mới ra tù ngày 25/3/2020, nhưng chưa được bao lâu đã quay lại con đường phạm tội./.