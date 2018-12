Hành trình hơn 20 ngày từ Nam ra Bắc theo dấu vết tên trộm 8,3 tỷ đồng

Liên quan vụ trộm đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy đi số tiền và tài sản trị giá hơn 8,3 tỷ đồng ở xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), thông tin trên Người Lao Động cho biết, đối tượng Hồ Đức Thiện - ảnh (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nghi can trong vụ án, đã bị bắt giữ vào chiều 25/12 tại một khách sạn trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), khi đang ở cùng bạn gái. (Ảnh: Công an Vĩnh Long) Ngay trong đêm, công an đã di lý đối tượng từ Kom Tum về tỉnh Vĩnh Long vào sáng 26/12 để tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại trong băng trộm. Được biết, khi bị bắt, trong người Thiện chỉ có vài trăm triệu. Trong ảnh: Dữ liệu camera ghi lại hình ảnh Thiện khi đột nhập vào nhà người dân. (Ảnh công an cung cấp) Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thanh Hương (ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ), chủ nhân của khối tài sản, công an tỉnh Vĩnh Long đã lập ban chuyên án, tiến hành thu thập từng chi tiết, trích xuất camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 57. Trong ảnh: Két sắt của gia đình nạn nhân bị phá, trộm tài sản. (Ảnh: Zing) Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra phát hiện một thanh niên đến trước cổng nhà chị Hương bấm chuông rồi bỏ đi. Camera bên trong nhà chị Hương cũng ghi lại hình ảnh một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng gầy, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đột nhập vào nhà. Thông tin trên kienthuc.net còn cho biết, thu thập hình ảnh từ nhiều camera an ninh trên khắp các tuyến đường nghi nhóm trộm tẩu thoát, cơ quan điều tra đã xác định hướng di chuyển của chúng về TP HCM rồi lên Bình Dương. Cảnh sát đã theo dấu được đối tượng Thiện khi hắn di chuyển theo hướng dọc ra các tỉnh miền Trung và có mặt tại Hà Nội. Trong lúc các trinh sát đang lên kế hoạch bắt giữ thì Thiện di chuyển về các tỉnh Tây Nguyên rồi lưu trú tại một khách sạn ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum. Sau 3 tuần nỗ lực điều tra, chiều 25/12, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Thiện khi hắn đang say giấc cùng bạn gái tại một khách sạn trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). (Ảnh: Tuổi Trẻ) Việc thu thập hình ảnh từ nhiều camera an ninh trên khắp các tuyến đường nghi nhóm trộm tẩu thoát, được xem là một trong những manh mối giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định hướng di chuyển của tội phạm và phá được vụ án. Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang tạm giữ đối tượng Thiện, đồng thời kêu gọi các đồng phạm của hắn ra đầu thú./. (Ảnh: Google Maps/Zing)

