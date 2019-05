Hành vi dâm ô của ông Nguyễn Hữu Linh là quá rõ, lẽ ra phải xử lý sớm hơn

TAND tối cao ban hành dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số tội danh về hiếp dâm, cưỡng dâm và dâm ô tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và điều 147 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Trong đó, Điều 2 dự thảo về một số tình tiết định tội nêu, dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 của BLHS (tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi) là một trong các hành vi sau đây nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội, nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi như: Sờ, bóp, hôn vào những bộ phận, vùng nhạy cảm (ví dụ: bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...) trên cơ thể người dưới 16 tuổi.

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 23/5, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khi điều tra án tại địa phương điều khó khăn nhất là khái niệm dâm ô là gì vì Luật giải thích không rõ. Theo quy định của pháp luật, để giải quyết tội phạm về dâm ô, đặc biệt là dâm ô trẻ em thì cần phải có khái niệm rõ ràng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 23/5

“Khái niệm gồm những tiêu chí gì, còn như quy định chung chung như hiện nay rất khó xử lý, đặc biệt trẻ em không thể mô tả lại được hành vi như người lớn” – ông Cầu nói.

Một vấn đề quan trọng khác, theo đại biểu Cầu là khi hỏi lời khai của trẻ em phải có người giám hộ như cha, mẹ, cô giáo, hoặc tổ chức của phụ nữ, thanh niên. Đối với điều tra viên phải là người có kiến thức tâm sinh lý đối với trẻ em.

“Hành vi dâm ô trẻ em thường xảy ra ít người biết, chứng cứ rất ít, trong khi cơ quan điều tra muốn chứng minh tội phạm phải thu thập được chứng cứ thì mới xử lý được” – Đại tá Nguyễn Hữu Cầu Có nói về cái khó khi điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng phân tích, muốn áp dụng một biện pháp ngăn chặn như bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thì phải có căn cứ, nếu không Viện Kiểm sát không phê chuẩn. Do đó cần phải sửa đổi làm rõ quy định.

Với vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh – vừa bị truy tố vì có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy chung cư tại TPHCM, ông Nguyễn Hữu Cầu nói đã 2 lần xem video và “nếu phải trường hợp tôi xử lý thì khởi tố từ ngay từ thời điểm đó. Bởi hành vi của ông Linh diễn ra nhiều lần với cháu bé trong thang máy chứ không phải một lần”.

Cụ thể, ông Linh nhiều ôm trong khi cháu bé muốn thoát ra. Do đó, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng hành vi của ông Linh rất rõ. Tất nhiên, vị đại biểu này cũng cho rằng trong xử lý thì tùy từng người đánh giá.

Quay trở lại với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số tội danh về hiếp dâm, cưỡng dâm và dâm ô vừa được đưa ra, ông Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ chưa nghiên cứu, nhưng từ thực tiễn, ông cho rằng tùy từng trường hợp để đánh giá.

Ví dụ như bố hôn con, anh chị em ruột ôm hôn nhau thì khác. Cũng là hành vi đó nhưng với người ngoài ngoài, người chưa quen biết sẽ khác.

“Ranh giới giữa “nựng” và dâm ô như giải thích ông Nguyễn Hữu Linh làm sao phân biệt?” – nêu quan điểm về câu hỏi này, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng phải xem xét hoàn cảnh cụ thể.

“Quay trở lại vụ án ông Nguyễn Hữu Linh, thứ nhất ông này có quen cháu bé không? Ông Linh hoàn toàn không quen. Thứ hai hoàn cảnh lúc đó chỉ có hai người trong thang máy. “Nựng” phải có người khác biết. Thứ ba là thân thể của các cháu bé là bất khả xâm phạm, anh không có quan hệ thân thuộc thì không được đụng vào. Còn nói “nựng” như trường hợp ông Linh từng lý giải chỉ là sự ngụy biện” – ông Nguyễn Hữu Cầu nêu quan điểm./.