Hé lộ nguyên nhân bé gái 10 tuổi bị sát hại, giấu xác dưới chậu cây

Bé gái 10 tuổi bị sát hại, giấu xác trong chậu cây cảnh: Công an Ninh Thuận ngày 7/8 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ P. Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi Giết người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em N. L. C. Đ. (10 tuổi, ngụ P. Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm). Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường và đối tượng Cường. (ảnh: Vietnamnet).

Theo Zing.vn, trước đó, Bé Đ. được cho là đã bị dụ dỗ về nơi đúc chậu kiểng của ông Cường chơi. Tối 6/8. người thân đi làm về không thấy cháu nên đi tìm thì phát hiện thi thể Đ. tại nơi nghi can Cường hành nghề đúc chậu kiểng. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VNExpress)

Tên cướp “nhí” dùng sứng nhựa đi cướp ngân hàng: Ngày 7/8, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện dựng lại hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào tối 6/8. Nghi can trong vụ việc là Cao Xuân Thắng (SN 2013, ngụ P. 10, TP. Vũng Tàu. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đưa nghi can đến những địa điểm mà Thắng vứt các hung khí sau khi cướp ngân hàng thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Zing.vn).

Khởi tố vụ án hủy hoại 5.600 m2 rừng sản xuất ở Gia Lai: Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại 5.600 m2 rừng sản xuất tại xã Ia Bă. Theo đó, ngày 2/5, Hạt Kiểm lâm Ia Grai phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra tại Tiểu khu 279, xã Ia Bă, phát hiện 49 cây gỗ nhỏ bị chặt hạ với tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng là 5.600 m2. Trong ảnh: Nhiều người dân thiếu hiểu biết pháp luật đã đốt, phá rừng làm rẫy sản xuất. (Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên).

Truy tìm tài xế xe bán tải chèn chết người đàn ông giữa đêm: Công an Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang truy bắt đối tượng lái xe ôtô cán qua người một thanh niên khiến nạn nhân tử vong. Sự việc xảy ra tối 6/8, tại khu 4 (P. Vàng Danh,). Hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Sau đó, Hoàng Ngọc Thắng (SN 1982, trú P. Bắc Sơn, TP Uông Bí) ngã ra hè phố và bị một đối tượng dùng xe ôtô bán tải chèn qua người dẫn đến tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VOV- Đông Bắc). Công an Vĩnh Long bắt đối tượng còn lại trong vụ cướp 250 triệu: Công an Vĩnh Long vừa bắt được đối tượng còn lại trong vụ cướp tài sản trị giá 250 triệu đồng của một người bị hại ở thị xã Bình Minh. Đối tượng vừa bị bắt là Nguyễn Văn Tư (21 tuổi, ngụ xã Đông Thành, TX Bình Minh). Trước đó, công an TX Bình Minh đã bắt Lê Minh Thức (17 tuổi, ngụ Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) là người đồng phạm của Nguyễn Văn Tư. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Tư vừa bị bắt. (Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL).

Nam thanh niên chết thảm vì giành hát quá nhiều trong đám cưới: Sáng 7/8, TAND Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm tuyên Nông Văn Quyển 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, ngày 19/12/2017, ông Nông Văn Đỏ (ở xã Cư Prao, huyện M’Đrắk) tổ chức đám cưới cho con trai nhà riêng. Anh Vi Văn Hùng (SN 1987, ở Lạng Sơn) được mời đến dự. Tại đây, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Quyển dùng dao đâm anh Hùng gục ngã tại chỗ. Trong ảnh: Bị cáo Nông Văn Quyển tại tòa. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên).