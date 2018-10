Hé lộ nguyên nhân vụ chém hàng xóm tử vong rồi tự tử bằng thuốc sâu

1. Chém xối xả vào đầu hàng xóm ngay trong quán ăn: Khoảng 7h sáng 27/10, ông Nguyễn Phú Hùng (52 tuổi, trú xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào ăn sáng và uống rượu tại quán của ông Nguyễn Thanh Sơn, sau đó ra về thì thấy ông Lê Tấn Tiến (50 tuổi, trú cùng xã) cũng vào quán. Ông Hùng về nhà lấy rựa rồi quay lại quán, bất ngờ chém ông Tiến nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án. (Ảnh: Đại Đoàn kết) Gây án xong, ông Hùng lấy lọ thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử nhưng được can ngăn kịp thời. Đối tượng gây án sau đó đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú. Được biết, mới đây, ông Tiến khai thác khoảng 90 cây keo loại 4 năm tuổi mà ông Hùng cho là của mình nên hai bên lại xảy ra cự cãi, tranh chấp quyết liệt. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: Tiền Phong) 2. Ẩu đả tại cơ sở karaoke - massage, 2 người thương vong: Trong lúc Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi, ở thành phố Nha Trang) hát karaoke thì nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khách khác ở phòng bên cạnh và xảy ra ẩu đả. Nguyễn Xuân Thủy bị đâm gục, tử vong trong sân của Công ty Cổ phần Thành Hưng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc Tế. Một thanh niên khác (chưa xác định danh tính) bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 3. Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin: Tại cơ quan công an, đối tượng Hàng A Sàng (SN 1996, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) khai nhận mua 10 bánh heroin có trọng lượng 3.414,17 gam tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. 4. Vụ đâm chết vợ bỏ trốn: Sáng 27/10, tin từ Ban công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy thi thể Lê Văn Chiến (SN 1993, ngụ xã Xuân Dương) sau khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng. Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm chết vợ cách đây 1 tháng, sau đó bỏ trốn đã bị Công an huyện Thường Xuân phát lệnh truy nã. Trong ảnh: Công an pháp y tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi. (Ảnh: NLĐ) 5. Chồng phát hiện vợ tử vong với nhiều vết thương: Khoảng 12h trưa 25/10, khi vừa đi ăn đám cưới về, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) phát hiện vợ mình là bà Trương Thị Thu (48 tuổi) tử vong sau vườn, trên cổ và hai tay có nhiều vết thương. Theo ông Thanh, sáng cùng ngày, bà Thu ở nhà cùng con dâu, không hề có biểu hiện gì bất thường. Thời gian gần đây, trong gia đình không có mâu thuẫn gì. (ảnh: Pháp luật TPHCM) 6. Nhóm thanh, thiếu niên dùng rựa khống chế nạn nhân cướp gà: Nhóm thanh, thiếu niên phát hiện bà Lương Thị Cảnh (43 tuổi, trú xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ở nhà một mình nên dùng rựa khống chế nạn nhân, cướp được 7 con gà trị giá khoảng 1,4 triệu đồng. Các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra. 7. Ra đầu thú sau khi dùng súng bắn thủng bụng đối thủ: Sau khi nổ súng bắn 2 người bị thương, Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990, trú tại TP Vinh, Nghệ An) nhanh chóng trốn ra Hà Nội, biết cảnh sát đang truy tìm gắt gao nên tới Cục cảnh sát hình sự đầu thú. Ngày 26/10, Hiếu bị Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Khẩu súng là tang vật vụ án./.

1. Chém xối xả vào đầu hàng xóm ngay trong quán ăn: Khoảng 7h sáng 27/10, ông Nguyễn Phú Hùng (52 tuổi, trú xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào ăn sáng và uống rượu tại quán của ông Nguyễn Thanh Sơn, sau đó ra về thì thấy ông Lê Tấn Tiến (50 tuổi, trú cùng xã) cũng vào quán. Ông Hùng về nhà lấy rựa rồi quay lại quán, bất ngờ chém ông Tiến nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án. (Ảnh: Đại Đoàn kết) Khoảng 7h sáng 27/10, ông Nguyễn Phú Hùng (52 tuổi, trú xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào ăn sáng và uống rượu tại quán của ông Nguyễn Thanh Sơn, sau đó ra về thì thấy ông Lê Tấn Tiến (50 tuổi, trú cùng xã) cũng vào quán. Ông Hùng về nhà lấy rựa rồi quay lại quán, bất ngờ chém ông Tiến nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án. (Ảnh: Đại Đoàn kết) Gây án xong, ông Hùng lấy lọ thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử nhưng được can ngăn kịp thời. Đối tượng gây án sau đó đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú. Được biết, mới đây, ông Tiến khai thác khoảng 90 cây keo loại 4 năm tuổi mà ông Hùng cho là của mình nên hai bên lại xảy ra cự cãi, tranh chấp quyết liệt. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: Tiền Phong) 2. Ẩu đả tại cơ sở karaoke - massage, 2 người thương vong: Trong lúc Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi, ở thành phố Nha Trang) hát karaoke thì nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khách khác ở phòng bên cạnh và xảy ra ẩu đả. Nguyễn Xuân Thủy bị đâm gục, tử vong trong sân của Công ty Cổ phần Thành Hưng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc Tế. Trong lúc Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi, ở thành phố Nha Trang) hát karaoke thì nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khách khác ở phòng bên cạnh và xảy ra ẩu đả. Nguyễn Xuân Thủy bị đâm gục, tử vong trong sân của Công ty Cổ phần Thành Hưng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc Tế. Một thanh niên khác (chưa xác định danh tính) bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 3. Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin: Tại cơ quan công an, đối tượng Hàng A Sàng (SN 1996, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) khai nhận mua 10 bánh heroin có trọng lượng 3.414,17 gam tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hàng A Sàng (SN 1996, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) khai nhận mua 10 bánh heroin có trọng lượng 3.414,17 gam tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. 4. Vụ đâm chết vợ bỏ trốn: Sáng 27/10, tin từ Ban công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy thi thể Lê Văn Chiến (SN 1993, ngụ xã Xuân Dương) sau khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng. Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm chết vợ cách đây 1 tháng, sau đó bỏ trốn đã bị Công an huyện Thường Xuân phát lệnh truy nã. Trong ảnh: Công an pháp y tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi. (Ảnh: NLĐ)

Sáng 27/10, tin từ Ban công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy thi thể Lê Văn Chiến (SN 1993, ngụ xã Xuân Dương) sau khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng. Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm chết vợ cách đây 1 tháng, sau đó bỏ trốn đã bị Công an huyện Thường Xuân phát lệnh truy nã. Trong ảnh: Công an pháp y tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi. (Ảnh: NLĐ) 5. Chồng phát hiện vợ tử vong với nhiều vết thương: Khoảng 12h trưa 25/10, khi vừa đi ăn đám cưới về, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) phát hiện vợ mình là bà Trương Thị Thu (48 tuổi) tử vong sau vườn, trên cổ và hai tay có nhiều vết thương. Theo ông Thanh, sáng cùng ngày, bà Thu ở nhà cùng con dâu, không hề có biểu hiện gì bất thường. Thời gian gần đây, trong gia đình không có mâu thuẫn gì. (ảnh: Pháp luật TPHCM) Khoảng 12h trưa 25/10, khi vừa đi ăn đám cưới về, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) phát hiện vợ mình là bà Trương Thị Thu (48 tuổi) tử vong sau vườn, trên cổ và hai tay có nhiều vết thương. Theo ông Thanh, sáng cùng ngày, bà Thu ở nhà cùng con dâu, không hề có biểu hiện gì bất thường. Thời gian gần đây, trong gia đình không có mâu thuẫn gì. (ảnh: Pháp luật TPHCM) 6. Nhóm thanh, thiếu niên dùng rựa khống chế nạn nhân cướp gà: Nhóm thanh, thiếu niên phát hiện bà Lương Thị Cảnh (43 tuổi, trú xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ở nhà một mình nên dùng rựa khống chế nạn nhân, cướp được 7 con gà trị giá khoảng 1,4 triệu đồng. Các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm thanh, thiếu niên phát hiện bà Lương Thị Cảnh (43 tuổi, trú xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ở nhà một mình nên dùng rựa khống chế nạn nhân, cướp được 7 con gà trị giá khoảng 1,4 triệu đồng. Các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra. 7. Ra đầu thú sau khi dùng súng bắn thủng bụng đối thủ: Sau khi nổ súng bắn 2 người bị thương, Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990, trú tại TP Vinh, Nghệ An) nhanh chóng trốn ra Hà Nội, biết cảnh sát đang truy tìm gắt gao nên tới Cục cảnh sát hình sự đầu thú. Ngày 26/10, Hiếu bị Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Khẩu súng là tang vật vụ án./. Sau khi nổ súng bắn 2 người bị thương, Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990, trú tại TP Vinh, Nghệ An) nhanh chóng trốn ra Hà Nội, biết cảnh sát đang truy tìm gắt gao nên tới Cục cảnh sát hình sự đầu thú. Ngày 26/10, Hiếu bị Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Khẩu súng là tang vật vụ án./.