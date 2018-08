Hé lộ nguyên nhân vụ hàng chục côn đồ mang súng, bom xăng hỗn chiến

Zing.vn đưa tin, qua truy xét, công an bắt giữ 9 nghi can. Qua sàng lọc, cơ quan công an đã tạm giam 5 nghi can, số còn lại cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tiếp tục truy xét các nghi can khác. Trong ảnh: Các đối tượng bị cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.