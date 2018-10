Hiện trường vụ bắn và chém nhau gây náo loạn khu phố ở Thanh Hóa

Thông tin trên Thanh Niên cho biết, khoảng 21h30 ngày 18/10, tại khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người bị thương. Trong ảnh: Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa nơi các nạn nhân đang cấp cứu. (Ảnh: Thanh Niên) Thông tin ban đầu xác định, 2 nhóm do T.A. và tên C. (đều ngụ tại thành phố Thanh Hóa) cầm đầu, có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ngoài đường đã dùng dao, kiếm, súng tự chế xông vào nhau hỗn chiến. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa. (ảnh: Người Lao động) 4 người đã bị đâm chém và bắn bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cấp cứu. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa - nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị trọng thương. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Zing.vn phản ánh, trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người mang hung khí xông vào bệnh viện, đòi truy sát tiếp. Có 2 người bạn của các bệnh nhân bị chém dẫn đến bị thương. Các bác sĩ bị đe dọa và phải tháo chạy. Cũng theo vị lãnh đạo bệnh viện, lực lượng cảnh sát sau đó có mặt nhưng nhóm côn đồ vẫn chưa hết hung hãn. Trong ảnh: Khu vực đường Lê Hoàn, gần Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa , nơi hai nhóm thanh niên bắn, chém nhau đêm 18. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Khi cảnh sát bắn chỉ thiên, nhóm này mới tháo chạy để lại 5 chiếc xe máy, có 2 người bị bắt sau đó. Sau khi được sơ cứu, 4 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên. Trong ảnh: Cảnh sát chuyển xe tang vật từ bệnh viện về trụ sở điều tra. (Ảnh: Zing) Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Hiện Cơ quan điều tra đang truy bắt những nghi phạm còn lại. Trong ảnh: Vụ hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn. (Ảnh: Thanh Niên)./.

Thông tin trên Thanh Niên cho biết, khoảng 21h30 ngày 18/10, tại khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người bị thương. Trong ảnh: Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa nơi các nạn nhân đang cấp cứu. (Ảnh: Thanh Niên) Thông tin ban đầu xác định, 2 nhóm do T.A. và tên C. (đều ngụ tại thành phố Thanh Hóa) cầm đầu, có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ngoài đường đã dùng dao, kiếm, súng tự chế xông vào nhau hỗn chiến. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa. (ảnh: Người Lao động) 4 người đã bị đâm chém và bắn bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cấp cứu. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa - nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị trọng thương. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Zing.vn phản ánh, trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người mang hung khí xông vào bệnh viện, đòi truy sát tiếp. Có 2 người bạn của các bệnh nhân bị chém dẫn đến bị thương. Các bác sĩ bị đe dọa và phải tháo chạy. Cũng theo vị lãnh đạo bệnh viện, lực lượng cảnh sát sau đó có mặt nhưng nhóm côn đồ vẫn chưa hết hung hãn. Trong ảnh: Khu vực đường Lê Hoàn, gần Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa , nơi hai nhóm thanh niên bắn, chém nhau đêm 18. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Khi cảnh sát bắn chỉ thiên, nhóm này mới tháo chạy để lại 5 chiếc xe máy, có 2 người bị bắt sau đó. Sau khi được sơ cứu, 4 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên. Trong ảnh: Cảnh sát chuyển xe tang vật từ bệnh viện về trụ sở điều tra. (Ảnh: Zing) Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Hiện Cơ quan điều tra đang truy bắt những nghi phạm còn lại. Trong ảnh: Vụ hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn. (Ảnh: Thanh Niên)./.