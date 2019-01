Hiện trường vụ cháu bé 4 tuổi bị chém chết sau va chạm giao thông

Ngày 22/1, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Công an huyện Bảo Thắng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ tài liệu đưa đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa (SN 1979, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) ra xử lý trước pháp luật. Nghĩa là nghi phạm vụ chém chết cháu bé 4 tuổi vào sáng cùng ngày. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (ảnh: CAND)