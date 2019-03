Hiện trường vụ chồng đâm chết Giám đốc khi thấy vợ lên ô tô của nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, tại địa phận xóm 11, xã Nam Giang, (huyện Nam Đàn), ông Bùi Hữu T. Đ (SN 1954, trú tại thị trấn Nam Đàn) xuống xe ô tô để mở cửa cho bà T. T. H. thì bất ngờ một người đàn ông lao tới dùng dao đâm ông Đ. tử vong. Gây án xong, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Ôtô của nạn nhân tại hiện trường (ảnh: Phụ nữ sức khoẻ) Nghi phạm được công an xác định tên H. Đ. N. (SN 1963, chồng bà H.) đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô của nạn nhân. (ảnh: Infonet) Được biết, nạn nhân Đ. là giám đốc một doanh nghiệp còn bà H. là giáo viên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc nghi liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.(ảnh: An ninh tiền tệ) Sau khi án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã xuống hiện trường cùng Công an huyện Nam Đàn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Trong ảnh: Xã Nam Giang, nơi xảy ra vụ án mạng (vòng đỏ). (Ảnh: Google Maps).

