Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng trong đêm ở nhà trọ giữa Sài Gòn

Thông tin trên Sài Gòn giải phóng cho biết, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát 1 nhóm thanh niên thuê phòng trọ trong con hẻm 86 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân khiến nhóm này trọng thương.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Theo Thanh Niên, khoảng 20h30 ngày 13/1, nhóm 4 thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà trọ thì có nhóm người lạ mặt (khoảng 20 người) đi trên ô tô, xe gắn máy đến phòng trọ. Bất ngờ nhóm này, rút hung khí lao vào phòng trọ tấn công làm 4 thanh niên đang nhậu gục tại chỗ.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Thông tin trên Dân Việt cho biết, khi thấy nhóm giang hồ hung hãn, 4 thanh niên tìm cách khoá cửa phòng trọ thì bị nhóm giang hồ chém tới tấp. Sau khi 4 thanh niên gục xuống, nằm thoi thóp, cả bọn chạy ra đầu hẻm lên xe tẩu thoát. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) 4 nạn nhân trong vụ án gồm: Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên) Sài Gòn giải phóng dẫn lời một số người dân sống gần hiện trường cho hay, nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra thì nhóm đối tượng đã chạy ra đầu hẻm rồi lên xe tẩu thoát. Mọi người lại phòng trọ kiểm tra, thấy 2 thanh niên bê bết máu đang kêu cứu. Người dân vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong 4 người thì có 3 người bị chém nhiều nhát.(Ảnh: Dân Việt) Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Trong ảnh: Người dân đưa 4 thanh niên đi cấp cứu. (Ảnh: Dân Việt) Công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xác định và truy bắt nhóm người gây án kéo dài đến rạng sáng 14/1. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

