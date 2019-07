Bộ Công an thông tin chính thức vụ triệt phá sòng bạc Our City tại Hải Phòng: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng. : Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.