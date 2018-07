Hôm nay đưa nghi phạm chém hàng loạt người ở Bạc Liêu đi giám định tâm thần

Báo VTC News dẫn lời Đại tá Dương Tứ Phương - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, dự kiến hôm nay (26/7), cơ quan công an sẽ đưa Thạch Sà Khêl - ảnh (SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), nghi phạm gây ra vụ truy sát hàng loạt khiến 3 người chết, 9 người bị thương đi giám định tâm thần.(Ảnh: Công an Nhân dân) Trước đó, ngày 25/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt giam nghi phạm Thạch Sà Khêl để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh: Một trong số các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ truy sát xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/7, Thạch Sà Khêl cầm dao truy sát hàng chục người tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ đối tượng này. Trong ảnh, Công an khống chế đối tượng đưa về trụ sở.(Ảnh: An ninh Thủ đô) Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Thạch Sà Khêl có tiền sử bị bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có các hành vi đập phá đồ đạc trong nhà. Một nạn nhân vụ truy sát cho biết, sau khi Khêl vác dao bầu chém ông và con trai ông, đối tượng tiếp tục cầm dao đi dọc xóm và vào hơn chục nhà dân khác, gặp người nào anh ta cũng vung dao chém bất kể người già hay trẻ em. (Ảnh: Giao Thông) Được biết, trước đây, Khêl là người ở địa phương, đã có vợ con, có thời gian chuyển về tỉnh Trà Vinh sinh sống. Gã này mới quay về xã Hưng Hội được vài ngày thì xảy ra vụ việc. Những người bị Khêl chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì với anh ta. Như vậy, đến nay 3 người đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng này, gồm: bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi); trong đó bà Trâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Ngọc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), cháu Quyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong ảnh, đám tang bà Hồ Thị Trâm (Ảnh: VTC News)

