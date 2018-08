Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

Chiều 11/8, ông Trần Văn Dễ, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có hơn 330 học viên tại cơ sở bỏ trốn ra ngoài; trong đó có khoảng 100 học viên được các ngành chức năng của tỉnh và địa phương tổ chức thu gom, vận động trở lại cơ sở.

Các học viên cai nghiện ma túy trốn trại, tỏa ra đường gây cản trở giao thông.

Đến đầu giờ chiều 11/8, còn hơn 200 học viên bỏ trốn đến địa bàn các xã lân cận như: Long Định, Tân Lý Đông, Nhị Bình (huyện Châu Thành)…

Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. Một số người còn lấy quần áo của người dân mặc vào nhằm "cải trang" né tránh lực lượng thu gom, lấy xe đạp của người dân chạy trốn.

Các học viên bỏ trốn đã trở lại cơ sở cai nghiện.



Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục đến các địa bàn tiếp giáp với cơ sở cai nghiện ma túy để thu gom các học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện.

Theo ông Trần Văn Dễ, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn về thời gian làm việc của đội cấp dưỡng vào sáng 11/8. Sau đó, một nhóm học viên đã có hành vi xô xát, đánh lại cán bộ của cơ sở.

Các học viên học và làm nghề thủ công tại cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang.



Nhóm học viên này tiếp tục lôi kéo các học viên khác cùng “hội đồng” bỏ trốn. Dù các ngành chức năng và lãnh đạo cơ sở cai nghiện đã tích cực tuyên truyền, hòa giải mâu thuẫn nhưng vẫn không hiệu quả. Hầu hết các học viên bỏ trốn đều đã được cắt cơn nghiện./.

