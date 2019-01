Hơn 60 dân chơi mở “tiệc ma túy” thác loạn trong quán karaoke

Thông tin trên Vnexpress cho biết, rạng sáng 1/1, gần 100 cảnh sát TP Nha Trang (Khánh Hoà) bất ngờ ập vào quán karaoke trên đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải, phát hiện hơn 60 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. (ảnh: CAND) Hàng chục người có biểu hiện phê thuốc lắc, nằm ngồi trên các ghế salon. Trong ảnh: Nhiều người bị đưa về trụ sở công an. (Ảnh: Vnexpress) Báo Công an nhân dân phản ánh, 61 nam nữ thanh niên trong số 79 người hát tại 10 phòng karaoke nêu trên khai nhận đã sử dụng chất ma túy. Trong ảnh: Ma túy được phát hiện tại phòng hát của quán karaoke Avatar. (Ảnh: Lao Động) Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi nilon và 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng và một số viên ma túy tổng hợp. (ảnh: CAND) Ngoài ra, công an cũng đã tạm giữ 34 xe máy, 2 xe ô tô cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Nhiều loại ma túy được phát hiện trong phòng hát ở karaoke Avatar. (Ảnh: Lao Động) Chất bột màu trắng trong túi nilon và trong đĩa sứ tại hiện trường. (Ảnh: CAND) Quán karaoke Avatar, ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

