Hỗn chiến ở quán karaoke, con trai chủ quán đâm chết người

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tín (SN 1996, trú tại thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức) về tội Giết người.



Nguyễn Xuân Tín tại cơ quan công an

Trước đó, đêm 18/8, Ngô Văn Tiến (SN 1993, trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng một số người bạn đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Tại đây, nhóm của Tiến có va chạm với Nguyễn Xuân Yên (SN 1996, là nhân viên một quán karaoke khác ở thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức).

Sau đó, Yên đi xe máy về quán karaoke ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, nhóm của Tiến vẫn “cay cú” và đi đến quán karaoke tìm Yên để nói chuyện, dẫn tới giữa nhóm của Tiến và Nguyễn Xuân Tín (là con trai chủ quán karaoke nơi Yên làm việc) xảy ra xô xát và hỗn chiến.

Tín dùng tuýp sắt đánh vào đầu Tiến và dùng dao đâm vào đùi trái Tiến. Hậu quả, Tiến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện và tử vong sau đó.



Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an Thành phố điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật./.