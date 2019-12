Hỗn chiến trong đêm, 1 thanh niên nhập viện cấp cứu

Ngày 26/12, công an xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai nhóm đối tượng dùng dao, kiếm chém nhau khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 25/12, người dân ở xã Phù Lưu chứng kiến cảnh 2 nhóm khoảng 5 người cầm dao đuổi chém nhau trên đường liên xã nên báo cáo công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Lưu lập tức báo cáo Công an huyện Lộc Hà đồng thời đến hiện trường giữ an ninh trật tự và vây bắt các đối tượng vi phạm.



Khi thấy công an đến, cả hai nhóm thanh niên trên lên xe máy bỏ chạy để lại 1 nam thanh niên bị thương ở ngực. Nạn nhân được công an đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thấu ngực, gãy một xương sườn, tràn khí và tràn dịch màng phổi.



Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Sỹ H. (19 tuổi, trú xã Hồng Lộc, Lộc Hà).



Thời điểm có mặt tại hiện trường, lực lương chức năng thu giữ được một chiếc xe máy hiệu Dream, một chiếc dao bị gãy cán là tang vật vụ án.



Theo những người dân chứng kiến vụ việc, 2 nhóm thanh niên này đều trú tại xã Hồng Lộc. Có thể 2 nhóm này đi xe máy trên đường rồi pha đèn thẳng vào mặt nhau dẫn đến xích mích và lao vào hỗn chiến, đánh nhau.



Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, truy tìm đối tượng đã gây án./.