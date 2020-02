Họp báo vụ Tuấn "khỉ": Đối tượng đã ẩn nấp trong một ngôi nhà hoang

Chiều nay (14/2) Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó GĐ Công An TP.HCM, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra đã cung cấp cho báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng tại sới bạc ở huyện Củ Chi khiến 5 người thiệt mạng.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Lê Quốc Tuấn thực hiện. Bởi vậy, được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã nhanh chóng thành lập chuyên án để điều tra phá án. Bộ Công an cũng đã yêu cầu Ban chuyên án thường xuyên chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp cùng Công an các địa phương lân cận để truy bắt nghi phạm.

Công an TP.HCM xác định, nếu đối tượng ở ngoài xã hội ngày nào sẽ còn gây nguy hiểm ngày đó. Chính vì vậy, mọi công tác truy bắt diễn ra rất khẩn trương.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, sau khi phát động phong trào quần chúng, Công an Thành phố đã nhận được nhiều tin báo có giá trị về nơi ẩn náu của đối tượng. Trên cơ sở các nguồn tin, Công an TP.HCM đã xác minh, xác định nơi ẩn náu của đối tượng Lê Quốc Tuấn ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 Trung Bốn C, ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc môn. Đây là khu vực rộng khoảng 10.000 m2, phía trước tiếp giáp tỉnh lộ 15, phía sau tiếp giáp con rạch, và có một số công trình, nhà bỏ hoang và địa hình phức tạp.

Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng nghiệp vụ để vây bắt đối tượng. Cụ thể, tối qua ngày 13/2 lực lượng chức năng đã cử một nhóm cảnh sát đặc nhiệm khép chặt vòng vây, nơi Tuấn đang ẩn náu. Thời điểm này, Tuấn liên tục chống trả quyết liệt hòng tìm cách trốn thoát. Đối tượng đã bắn 3 phát, (1 phát lép 2 phát nổ). Do địa hình phức tạp, trời tối, đối tượng khá thông thạo địa hình và liên tục chống trả lại, nên lực lượng đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói: "Khi bắt đầu chuyên án, Công an TP.HCM xác định 3 yêu cầu: Thứ nhất xử lý truy tìm phát hiện đúng đối tượng truy lùng; Thứ hai bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân; Thứ ba bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt đối tượng. Các yêu cầu đó cho đến nay phải nói là lực lượng của chúng tôi và người dân tuyệt đối an toàn"./.