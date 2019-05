Hung thủ giết người, cướp vàng ở Yên Bái hơn 11 năm trước sa lưới

Như VOV đã đưa tin: Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) - kẻ giết người, cướp tài sản ở tiệm vàng Phú Qúy, T.P Yên Bái sau hơn 11 năm truy tìm. Thông tin gây xôn xao dư luận Yên Bái, bởi đối với nhiều người, vụ án đặc biệt nghiêm trọng ấy tưởng như đã chìm vào quên lãng và hung thủ mãi là ẩn số.

Ngày 3/2/2008, tại Cửa hàng vàng bạc Phú Quý, phường Hồng Hà, TP Yên Bái xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1951), một hộ độc thân. Sau khi cướp đi mạng sống của ông Trung, kẻ thủ ác đã đập vỡ hai tủ kính của cửa hàng, lấy đi một số đồ trang sức bằng vàng. Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án, tập trung các biện pháp nghiệp vụ cao nhất để truy xét, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Phạm Văn Dương tại cơ quan công an.

Qua nhiều giai đoạn điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tiến hành mở rộng diện đối tượng và địa bàn xác minh; rà soát chi tiết và tỉ mỉ những đối tượng có khả năng phạm tội, liên quan đến việc phạm tội, tuy nhiên tung tích đối tượng vẫn là ẩn số.

Mặc dù vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các cán bộ làm án vẫn không nản trí, tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong rất nhiều năm. Cuối cùng, với sự phối hợp của Viện khoa học hình sự, cùng Cục hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an), chân dung đối tượng nghi vấn được dựng lên. Đó chính là Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Quá trình điều tra xác định: Tháng 11/2013, Dương bị Công an huyện Đông Hưng bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù. Ngày 16/6/2013, Dương chuyển đến Trại giam Thanh Phong (Bộ Công an) để thi hành án. Khoảng tháng 6/2018, Dương được giảm án, tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống. Sau khi về địa phương, đối tượng làm nghề lái xe ô tô chở hàng thuê.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, sáng 24/5/2019, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Yên Bái) đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình áp giải và triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước các biện pháp nghiệp vụ các tài liệu, chứng cứ thu thập được của Cơ quan điều tra, Dương đã phải khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản tại Cửa hàng vàng bạc Phú Quý vào ngày 2/2/2008, phù hợp với kết quả điều tra vụ án.

Ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Dương về tội giết người, cướp tài sản./.