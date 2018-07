Kẻ có 2 tiền án đánh chết vợ hờ đang mang thai 3 tháng

1. Người đàn ông đánh chết "vợ hờ": Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú thành phố Nam Định) và chị Phạm Thị Hằng (20 tuổi, quê Thái Bình) chung sống như vợ chồng nhiều tháng nay tại phường Văn Miếu (thành phố Nam Định), song thường xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 10/7, trong lúc cãi cự, Thế Anh đánh chị này khiến nạn nhân bị đa chấn thương và tử vong sau đó. Cảnh sát xác định, nạn nhân đang mang thai 3 tháng. Hiện nghi can đang bị tạm giữ. (Ảnh minh họa) 2. Bắt quả tang 23 người cá độ bóng đá: Các đối tượng bước đầu khai nhận vào lúc 21h40 ngày 14/7, Nguyễn Hữu Nguyên (33 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế tổ chức cho 22 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại nhà riêng của mình. Khi các đối tượng đang cá cược thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Tại thời điểm đó, lực lượng Công an đã thu và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm 1 máy tính xách tay; 20 điện thoại đi động các loại, 20 xe mô tô, xe máy và trên 120 triệu đồng. 3. Đối tượng chuyển giới chuyên móc túi du khách: Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng là nam chuyển giới. Các đối tượng này chuyên lợi dụng sơ hở của du khách đặc biệt là người nước ngoài để móc ví, trộm cắp tài sản. (Ảnh: Dân Trí) Được biết, các đối tượng là người chuyển giới từ nam sang nữ. Sử dụng cách thức trộm cắp khá tinh vi, khi cứ đêm đến cả hai sẽ dùng xe máy chạy quanh các tuyến đường ở dọc biển Đà Nẵng để tìm kiếm và tiếp cận các du khách, đặc biệt là những người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng chèo kéo, rủ rê khách mua dâm hoặc massage để lợi dụng sơ hở của khách rồi trộm tài sản. Trong ảnh: Đối tượng chuyển giới chuyên móc túi du khách thời gian gần đây ở Đà Nẵng. (Ảnh: Dân Trí) 4. Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình kháng cáo: TAND TP.HCM cho biết ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc NHNN) đã nộp đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 2/7. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Bình bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". (Ảnh: Công lý) 5. Vụ đâm bạn nhậu tử vong: Khoảng 23h đêm 13/7, một nam thanh niên tên Vũ (ở khu phố 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) chủ động đi qua mời anh Dũng Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, ngụ tại khu phố 11, thị trấn Đăk Tô) uống rượu. Anh Dũng từ chối, xin phép không uống và sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, nam thanh niên tên Vũ đã dùng đôi đũa để trên bàn ăn liên tiếp đâm vào mặt anh Dũng khiến nạn nhân tử vong sau đó. Trong ảnh: Gia đình lo mai táng cho nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong) 6. Đường dây đánh bạc liên quan ông Phan Văn Vĩnh: Sáng 15/7, một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC). Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Người nhận hối lộ và người liên quan đã được mời lên làm việc. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ. Trong ảnh: Từ trái qua phải: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. (Ảnh: CAND)./.

