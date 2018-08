Kế hoạch dùng súng cướp ngân hàng táo tợn giữa ban ngày

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, chiều 7/8, Công an TP.Vũng Tàu và Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức dẫn giải Cao Xuân Thắng (áo trắng), SN 2003, quê Quảng Bình, ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu đi chỉ điểm để thu thập các vật chứng của vụ án. (Ảnh: SGGP) Thắng (áo trắng) được xác định là nghi can đã dùng súng và dao thực hiện vụ cướp tại một phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thuộc phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/8, Thắng mang theo một số dụng cụ như: dao, một khẩu súng bắn bi nhựa... để trong balo đi vào ngân hàng PVcomBank. Đến nơi, đối tượng bịt mặt và vào ngân hàng rồi chĩa súng và rút dao ra uy hiếp, khống chế nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng. (Ảnh: Người Lao động) Khi phát hiện ra vụ việc, nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã nhanh chóng áp sát Thắng. Lúc này, đối tượng hoảng hốt nên đã mang theo súng, dao bỏ chạy. Trong ảnh: Phòng giao dịch ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: KT) Nhận được tin báo từ phía ngân hàng PVcomBank, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã truy bắt được Cao Xuân Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu du lịch trên địa bàn phường 10, TP Vũng Tàu. Trong ảnh: : Dao và giày mà Thắng vứt bỏ trong lúc bỏ trốn (ảnh: Người Lao động) Trước đó, một vụ cướp ngân hàng táo tợn khác đã xảy ra tại TPHCM. Thấy Nguyễn Trường Khải (ảnh phải) 35 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM buồn phiền, lo lắng vì kẹt vốn làm ăn, đàn em của đối tượng này gợi ý đi cướp ngân hàng và được Khải chấp nhận đứng ra tổ chức. (Ảnh công an cung cấp) Sau khi chuẩn bị sẵn phương tiện, công cụ để cướp ngân hàng, đến 10h ngày 31/3, Nguyễn Ngọc Khuê (còn gọi Tùng, 31 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và Khải đến trước Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank. Khuê chạy xe lên vỉa hè trước cửa ngân hàng. Khải xuống xe, tiếp cận nhân viên bảo vệ, lấy súng uy hiếp và khống chế, đẩy bảo vệ vào sảnh ngân hàng. Trong ảnh: công cụ các đối tượng chuẩn bị để cướp ngân hàng. (Ảnh: Công an TPHCM) Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm theo ba lô đi vào sảnh ngân hàng, ném ba lô vào quầy nhân viên, yêu cầu tất cả những người có mặt phải im lặng và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, người bảo vệ bị khống chế đã phản ứng lại truy hô “cướp! cướp!”. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM). Thấy "khó ăn", hai đối tượng đã bỏ chạy thoát thân. Trên đường di chuyển, Khuê, Khải đã phi tang các vật dụng sử dụng gây án như áo khoác, bao tay, khẩu trang… và đổi lại biển số xe. Trong 2 ngày 3 và 4/4, các đối tượng bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân). Chiều 27/9/2017, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khống chế bảo vệ và nhóm nhân viên, yêu cầu gom tiền bỏ vào túi. Trong ảnh: Tên cướp cầm súng khống chế mọi người trong ngân hàng. (Ảnh: Cắt từ video) Lấy được túi tiền, kẻ cướp đã lên xe máy không biển số tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua thống kê, ngân hàng bị cướp 207 triệu đồng. Trong ảnh: Nghi phạm bị camera của ngân hàng ghi hình. (Ảnh cắt từ camera). Sau khi tẩu thoát khoảng một km, nghi phạm vứt bỏ đôi giày, găng tay ở gần quán karaoke. Khoảng 20 phút sau, kẻ cướp tiếp tục vứt bỏ cặp xách màu đen, mũ bảo hiểm đỏ sọc đen ở xã Tân Lộc (huyện Tam Bình). Anh ta thay đổi trang phục, đổi nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơmi trắng ngắn tay, gắn biển số xe, lấy tiền trong túi bỏ vào cốp rồi tiếp tục tẩu thoát. Trong ảnh: Túi xách, mũ bảo hiểm tên cướp bỏ lại trên đường tẩu thoát. (ẢNh: Vietnamnet) Hai ngày sau, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện nghi phạm gây ra vụ cướp. Tuy nhiên, nghi phạm đã thiệt mạng do tự sát tại nơi làm việc. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng khoảng 40 tuổi, là quân nhân tại Vĩnh Long. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại trụ sở ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. (ẢNh: Vietnamnet)./.

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, chiều 7/8, Công an TP.Vũng Tàu và Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức dẫn giải Cao Xuân Thắng (áo trắng), SN 2003, quê Quảng Bình, ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu đi chỉ điểm để thu thập các vật chứng của vụ án. (Ảnh: SGGP) Thắng (áo trắng) được xác định là nghi can đã dùng súng và dao thực hiện vụ cướp tại một phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thuộc phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/8, Thắng mang theo một số dụng cụ như: dao, một khẩu súng bắn bi nhựa... để trong balo đi vào ngân hàng PVcomBank. Đến nơi, đối tượng bịt mặt và vào ngân hàng rồi chĩa súng và rút dao ra uy hiếp, khống chế nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng. (Ảnh: Người Lao động) Khi phát hiện ra vụ việc, nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã nhanh chóng áp sát Thắng. Lúc này, đối tượng hoảng hốt nên đã mang theo súng, dao bỏ chạy. Trong ảnh: Phòng giao dịch ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: KT) Nhận được tin báo từ phía ngân hàng PVcomBank, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã truy bắt được Cao Xuân Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu du lịch trên địa bàn phường 10, TP Vũng Tàu. Trong ảnh: : Dao và giày mà Thắng vứt bỏ trong lúc bỏ trốn (ảnh: Người Lao động) Trước đó, một vụ cướp ngân hàng táo tợn khác đã xảy ra tại TPHCM. Thấy Nguyễn Trường Khải (ảnh phải) 35 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM buồn phiền, lo lắng vì kẹt vốn làm ăn, đàn em của đối tượng này gợi ý đi cướp ngân hàng và được Khải chấp nhận đứng ra tổ chức. (Ảnh công an cung cấp) Sau khi chuẩn bị sẵn phương tiện, công cụ để cướp ngân hàng, đến 10h ngày 31/3, Nguyễn Ngọc Khuê (còn gọi Tùng, 31 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và Khải đến trước Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank. Khuê chạy xe lên vỉa hè trước cửa ngân hàng. Khải xuống xe, tiếp cận nhân viên bảo vệ, lấy súng uy hiếp và khống chế, đẩy bảo vệ vào sảnh ngân hàng. Trong ảnh: công cụ các đối tượng chuẩn bị để cướp ngân hàng. (Ảnh: Công an TPHCM) Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm theo ba lô đi vào sảnh ngân hàng, ném ba lô vào quầy nhân viên, yêu cầu tất cả những người có mặt phải im lặng và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, người bảo vệ bị khống chế đã phản ứng lại truy hô “cướp! cướp!”. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM). Thấy "khó ăn", hai đối tượng đã bỏ chạy thoát thân. Trên đường di chuyển, Khuê, Khải đã phi tang các vật dụng sử dụng gây án như áo khoác, bao tay, khẩu trang… và đổi lại biển số xe. Trong 2 ngày 3 và 4/4, các đối tượng bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân). Chiều 27/9/2017, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khống chế bảo vệ và nhóm nhân viên, yêu cầu gom tiền bỏ vào túi. Trong ảnh: Tên cướp cầm súng khống chế mọi người trong ngân hàng. (Ảnh: Cắt từ video) Lấy được túi tiền, kẻ cướp đã lên xe máy không biển số tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua thống kê, ngân hàng bị cướp 207 triệu đồng. Trong ảnh: Nghi phạm bị camera của ngân hàng ghi hình. (Ảnh cắt từ camera). Sau khi tẩu thoát khoảng một km, nghi phạm vứt bỏ đôi giày, găng tay ở gần quán karaoke. Khoảng 20 phút sau, kẻ cướp tiếp tục vứt bỏ cặp xách màu đen, mũ bảo hiểm đỏ sọc đen ở xã Tân Lộc (huyện Tam Bình). Anh ta thay đổi trang phục, đổi nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơmi trắng ngắn tay, gắn biển số xe, lấy tiền trong túi bỏ vào cốp rồi tiếp tục tẩu thoát. Trong ảnh: Túi xách, mũ bảo hiểm tên cướp bỏ lại trên đường tẩu thoát. (ẢNh: Vietnamnet) Hai ngày sau, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện nghi phạm gây ra vụ cướp. Tuy nhiên, nghi phạm đã thiệt mạng do tự sát tại nơi làm việc. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng khoảng 40 tuổi, là quân nhân tại Vĩnh Long. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại trụ sở ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. (ẢNh: Vietnamnet)./.