Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

Xác định nghi can nổ súng làm 2 cha con ở Đà Lạt trúng đạn: Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được đối tượng nổ súng khiến 2 cha con ông Trương Công Bình (ảnh) ở số nhà B14, đường Hàn Thuyên (TP Đà Lạt) bị thương. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.(Ảnh: Công an Nhân dân) Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh (36 tuổi, thường trú ở số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên) cách gia đình ông Trương Công Bình khoảng 200m, thông tin trên Công an Nhân dân. Trong ảnh, hiện trường vụ nổ súng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Một số đạn thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân) Tại cơ quan Công an, Trần Minh Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14… gây thương tích cho cha con ông Trương Công Bình. Trong ảnh, vết máu của cha con ông Bình tại hiện trường (Ảnh: Người Lao Động) Tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy đối tượng nổ súng không liên quan đến nhóm của ông Trần Minh Tuấn, chủ căn nhà B14, cạnh nhà ông Bình, đã bị tạm giữ trong quá trình điều tra về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, che giấu tội phạm. Trong ảnh, cha con ông Bình tại bệnh viện (Ảnh: VTC News) Hoàn tất kết luận điều tra vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương: Liên quan đến vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương xảy ra vào đêm 15/12/2017, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã soạn thảo xong kết luận điều tra. Theo kết luận điều tra, Hàng Thị Hồng Diễm - ảnh (33 tuổi, quê Hậu Giang) là hung thủ duy nhất của vụ án, không có đồng phạm, thông tin trên VTC News. Dự kiến tuần sau, hồ sơ và kết luận điều tra vụ án sẽ được chuyển cho VKSND tỉnh Bình Dương để truy tố Hàng Thị Hồng Diễm -với tội danh "Giết người". Phóng hỏa đốt rụi tiệm trang điểm của bạn gái: Ngày 7/4, thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an huyện này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Thạch Hữu Huỳnh - ảnh (24 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, nam thanh niên mang can xăng đến phóng hỏa thiêu rụi tiệm trang điểm của chị này, đồng thời làm cháy luôn đường dây cáp quang. Ngăn chặn kịp thời vụ côn đồ vác đao đi giải quyết mâu thuẫn: Khoảng 20h15 ngày 6/4, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ trên phố Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện 1 thanh niên đi xe máy wave màu trắng BKS 29K1 - 395.87 có biểu hiện nghi vấn cầm theo bao tải trắng. Tiến hành chốt chặn, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải là 2 thanh đao. Đối tượng tên Huy khai mang đao đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Đâm tài xế taxi cướp tài sản, 8X lĩnh 42 tháng tù giam: TAND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981, trú tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) và tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội Cướp tài sản. (Ảnh: VTC News) Tuyên án Nguyễn Văn Đài 15 năm tù tội hoạt động lật đổ chính quyền: TAND Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 6 bị cáo về cùng tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Đài (49 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù và phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Phạm Văn Trội (46 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) 7 năm tù, quản chế 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Trong ảnh, các bị cáo Nguyễn Văn Đài (giữa), Nguyễn Bắc Truyển (phải) và Nguyễn Trung Tôn tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN)

Một số đạn thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân) Tại cơ quan Công an, Trần Minh Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14… gây thương tích cho cha con ông Trương Công Bình. Trong ảnh, vết máu của cha con ông Bình tại hiện trường (Ảnh: Người Lao Động) Tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy đối tượng nổ súng không liên quan đến nhóm của ông Trần Minh Tuấn, chủ căn nhà B14, cạnh nhà ông Bình, đã bị tạm giữ trong quá trình điều tra về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, che giấu tội phạm. Trong ảnh, cha con ông Bình tại bệnh viện (Ảnh: VTC News) Hoàn tất kết luận điều tra vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương: Liên quan đến vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương xảy ra vào đêm 15/12/2017, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã soạn thảo xong kết luận điều tra. 