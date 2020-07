Kẻ tẩm xăng đốt đồng nghiệp cũ bị khởi tố tội “Giết người”.

Ngày 15/7, Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Khắc Quý (38 tuổi, trú tại TP Vinh) về tội “Giết người”. Quý là người đã tưới xăng và đốt anh P.N.S. (26 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) khiến nạn nhân bị bỏng 80%.

Anh S. bị bỏng đến 80% cơ thể sau vụ việc.

Như VOV.VN đã thông tin, vào khoảng 14h25 ngày 6/7, Quý rủ em trai đi mua xăng, sau đó đến điểm hẹn đợi anh S. Thấy anh S. đi từ công ty ra, anh em Quý đuổi theo. Lúc này, giữa Quý và anh S. xảy ra xô xát.

Sau đó, Quý hất xăng lên người anh S. rồi bật lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng với thương tích 80%.

Đinh Viết Quý bỏ trốn khỏi hiện trường và tối cùng ngày đến cơ quan chức năng đầu thú. Quý khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp anh S, do nhất thời nóng nảy không kiềm chế được hành vi nên đã gây ra vụ án.

Được biết, anh S và Qúy là đồng nghiệp cũ với nhau khi làm cùng một công ty./.