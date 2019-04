Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương bị khởi tố

Tối 26/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Các nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Theo cơ quan điều tra, Luận là hàng xóm, thường đến quán nước của bà Cúc uống cà phê và mở phim không lành mạnh xem. Nhiều lần hắn bị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) phàn nàn, có hôm đuổi về.

Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử. Nhớ đến mâu thuẫn với thiếu nữ hàng xóm, hắn nảy sinh ý định trả thù.

Khởi tố Trần Trọng Luận (34 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Khuya cùng ngày, Luận mang theo 3 con dao, mã tấu đến nhà nạn nhân. Để tránh bị hàng xóm phát hiện, nghi can dùng dây kẽm buộc cửa các nhà trọ, sau đó cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Thấy chủ nhà thức giấc, hắn chém chết tại phòng ngủ. Cháu gái 8 tuổi của nạn nhân hốt hoảng chạy ra ngoài, Luận đuổi theo sát hại, sau đó quay vào phòng giết Nhi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Gây án xong Luận về nhà tắm, vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500m rồi quay về uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Qua điều tra, 3 nạn nhân được phát hiện chết trong căn nhà với nhiều vết chém. Thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, cô con gái út ở hành lang, còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Chưa đầy 24h sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác định và bắt nghi can Trần Trọng Luận.

Được biết, nghi can nghiện ma túy, hay cờ bạc, trước đó có làm cho một công ty nhưng đã thôi việc./.