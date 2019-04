Khá “bảnh” khóc lóc nhận lỗi trước công an

Ngày 2/4, công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", SN 1992, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du).

Khá "bảnh" khóc nức nở khi nhắc về mẹ. (Ảnh cắt từ clip)

Đây là các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Khá "bảnh" cầm đầu, dưới hình thức ghi lô đề. Ngoài ra, trong quá trình điều tra phát hiện Khá "bảnh" có sử dụng ma túy trước khi bị bắt. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ việc Khá "bảnh" quay clip đập phá, đốt xe máy. Một lãnh đạo công an Từ Sơn cho biết qua xác minh ban đầu, chiếc xe máy bị đốt không phải là xe của Khá.

Tại cơ quan công an, Khá "bảnh" khai đã nhận ra sai lầm. Nói về việc ghi lô đề, Khá "bảnh" khai: "Thu nhập của cháu cũng đủ tiền trang trải cho gia đình. Cháu mới xây nhà cho mẹ được hơn một tháng. Trong thời gian xây nhà, cháu cũng có suy nghĩ làm việc này để kiếm thêm vài đồng xây nhà. Cháu thấy mình sai, nghĩ nông cạn quá. Không nghĩ rằng làm như thế bị ảnh hưởng".

Nhắc đến mẹ, Khá "bảnh" khóc nức nở: "Cháu nghĩ về mẹ cháu. Mẹ cháu còn mỗi cháu thôi. Cháu mà đi thì mẹ sẽ rất buồn. Đến lúc biết suy nghĩ cho gia đình thì xảy ra việc này, đúng là quá đen cho cháu".

Tại cơ quan công an, Khá "bảnh" cũng thừa nhận việc dùng ma túy vào tối 1/4 (trước khi bị bắt): "Cháu nói với bạn gái là: Bình thường anh chẳng chơi bao giờ. Hôm nay, anh buồn quá, em để anh chơi một lúc cho thoải mái"./.

Khá bảnh khóc lóc khi nói về mẹ (clip: Ninh Hải)

Trọng Phú/VOV.VN

