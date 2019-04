Khá “bảnh” - từ hành vi đốt xe đến đối diện nhiều tội danh

Ngày 27/3, kênh Youtube của Khá "bảnh" đăng tải clip thanh niên này đập phá, đốt xe Honda PCX với lý do dùng xe này tốn xăng. Sau đó, trong clip Khá "bảnh" chuyển sang đi xe đạp điện. Clip đã "gây bão" trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 30/3, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra về hành vi đập phá, đốt xe của Khá "bảnh". Ngay trong ngày hôm đó, Khá đã phải xóa clip và lên tiếng xin lỗi. Trước đó ít lâu, "hiện tượng mạng" này đã phải đến cơ quan công an nộp phạt 5,5 triệu đồng vì dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc. Tối 1/4, cơ quan chức năng bất ngờ khám xét nhà của Ngô Bá Khá, tạm giữ hình sự thanh niên này cùng với 4 đối tượng để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan công an, Khá "bảnh" khóc lóc trình bày và thừa nhận đã sử dụng ma túy trước khi bị bắt. Chiều 3/4, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Bá Khá cùng 4 đối tượng khác về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra việc Khá "bảnh" trốn thuế. Vì có những tháng Khá thu nhập "khủng" từ Youtube lên đến 500 triệu đồng nhưng không kê khai và nộp thuế.

