Khám “ngăn bí mật” trên chiếc xe tải, thu giữ hàng trăm kg pháo lậu

Ngày 8/9, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án 919P liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ. Công an huyện Nghi Lộc cũng đang tạm giữ 6 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.



Trước đó, từ đầu tháng 9/2019, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Quảng Bình ra Nghệ An tìm các đầu mối tiêu thụ pháo. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc chỉ đạo xác lập Chuyên án 919P và đề nghị Cục Hải quan Nghệ An phối hợp đấu tranh làm rõ. Ngay sau đó, 2 tổ công tác vào tỉnh Quảng Bình xác minh và nắm chắc nhân thân, quy luật hoạt động của các đối tượng nghi vấn.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 20h ngày 5/9, tại cây xăng dầu xã Nghi Vạn, nằm trên tuyến đường tránh TP Vinh, Nghệ An Ban chuyên án phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi vận chuyển 10 thùng các tông chứa 240 cối pháo, tổng trọng lượng 347,1 kg. Các đối tượng bị bắt là: Đinh Ngọc Huân (SN 1984), Đinh Thanh Bình (SN 1987), Phan Anh Đức (SN 1987), Đinh Mạnh Cường (SN 1992) cùng trú xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa; Đinh Thị Hoa Lài (SN 1983), Nguyễn Tấn Tân (SN 1985) cùng trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Đầu tháng 9/2019, Đinh Ngọc Huân ra địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An gặp một đối tượng để tìm cách tiêu thụ pháo. Sau khi tìm được mối tiêu thụ, Huân gặp và nhờ Đinh Thanh Bình mua pháo. Bình lại nhờ người em họ là Đinh Thị Hoa Lài mua pháo về bán lại cho Bình, Huân. Lài đến vùng biên giới Việt Lào mua pháo của các đối tượng đưa từ biên giới qua với giá 320.000 đồng một cối và bán lại cho Bình với giá 380.000 đồng. Ngày 5/9, Huân, Bình, Lài thống nhất cùng đưa pháo ra Nghệ An tiêu thụ.

Lài dùng xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C – 060.56 do chồng là Nguyễn Tấn Tân điều khiển chở pháo ra Nghệ An. Để che dấu số pháo trên, thành trước thùng chiếc xe này được gia công hai lớp, tạo một khoảng trống giáp ca bin để cất giấu hàng cấm. Toàn bộ 10 thùng pháo đã được để trong đó. Còn bên trong thùng chở hàng các đối tượng đặt nhiều lồng nhốt gia cầm nhằm ngụy trang.

Trưa cùng ngày, Huân, Bình rủ thêm Đức, Cường đi trên chiếc xe con mang biển số Lào NN 8593 do Cường điều khiển đi trước ra Nghệ An gặp người đàn ông tên Tuấn. Theo đó, các đối tượng thống nhất thời điểm giao hàng là 20 giờ, nhằm vào lúc đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội Thái Lan. Địa điểm là cây xăng dầu xã Nghi Vạn bên tuyến đường tránh Vinh, ít người qua lại.

Khi các đối tượng đang thực hiện chuyển pháo từ xe của vợ chồng Lài, Tân sang xe tải khác thì bị bắt quả tang.

Ngoài 347,1 kg pháo thu giữ tại cây xăng dầu Nghi Vạn, khám xét nơi ở của các đối tượng Lài và Tân tại Quảng Bình, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ thêm 170 kg pháo cùng loại.

Hiện, Chuyên án 919P đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra mở rộng./.