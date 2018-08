Khám nghiệm hiện trường vụ nữ tu nghi bị giết, cướp tài sản ở TPHCM

Báo Pháp luật TP HCM chiều 2/8 dẫn lời Công an quận Tân Phú cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là một nữ tu tên H. (khoảng 50 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trong ảnh: Lực lượng chức năng và nguoiwf dân tại hiện trường (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Sài Gòn Gải Phóng đưa tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người bạn của bà H. điện thoại cho nạn nhân nhưng không ai bắt máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người đến nhà bà H. trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú, TPHCM) và phát hiện nạn nhân nằm bất động với nhiều vết thương nghi bị đâm nên đến công an trình báo sự việc. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đến điều tra vụ việc. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng). Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú, TP HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Một số người dân sinh sống gần nhà bà H. cho biết, bà vốn là nữ tu. Căn nhà nơi xảy ra vụ án chỉ có một mình bà ở. Trong ảnh: Thi thể người nữ được đưa đi phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Nguồn tin từ báo Pháp luật TPHCM cho biết, tại hiện trường, bà H. bị thương tích, máu chảy nhiều và đã tử vong. Nhiều đồ đạc bị xáo trộn, các tài sản như xe máy, tiền bạc và máy tính của nạn nhân bị mất. Trong ảnh: Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng). Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, bước đầu, qua khám nghiệm nhiều đồ đạc trong nhà bị lục lọi. Một cán bộ công an nhận định có thể người phụ nữ đã bị sát hại, cuớp tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án. (Ảnh: Zing.vn).

