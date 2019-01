Khám nghiệm hiện trường vụ Phó Chánh Thanh tra Quảng Nam tử vong

Thông tin trên báo Công an TPHCM cho biết, chiều 10/1, Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Phan Tấn Nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam để điều tra nguyên nhân tử vong. Trong ảnh: Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam, nơi ông Nghị công tác. (Ảnh: Thanh Niên) Trước đó, khoảng 13h10 chiều 10/1, nhân viên bảo vệ phát hiện ông Nghị nằm gục sau khuôn viên trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) liền hô hoán gọi mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nghị đã tử vong trong chiều cùng ngày. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Báo Pháp luật TPHCM thông tin, ông Nghị thường ở lại nghỉ trưa tại cơ quan để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Hằng ngày, ông Nghị thường ra phía sau trụ sở cơ quan để rửa mặt, vệ sinh trước khi vào làm việc buổi chiều. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ Phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong tại trụ sở. (Ảnh: Thanh Niên) Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin. (ảnh: Người Lao động) Được biết, ông Nghị có bệnh cao huyết áp. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. (ảnh: Vietnamnet)./.

