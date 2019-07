Khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên tử vong với nhiều vết đâm chém

Công an huyện đảo Phú Quý đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm khi đang giả dạng ngư dân trốn trên tàu cá neo cách đảo khoảng 1 hải lý. Đối tượng Đoàn Hữu Lộc (tên thường gọi là Bi Em, 24 tuổi) bị Công an tỉnh Long An truy nã về tội giết người từ ngày 29/5/2019.