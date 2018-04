Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Việc khám nhà diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn. Đến khoảng 21h20, việc khám xét kết thúc. Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Phan Hữu Tuấn và mang theo các tài liệu thu thập được phục vụ công tác điều tra. Người dân khu vực này đứng bàn tán về việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn. Hàng xóm nhận xét ông Tuấn là người hiền lành. Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc khám nhà diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn. Đến khoảng 21h20, việc khám xét kết thúc. Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Phan Hữu Tuấn và mang theo các tài liệu thu thập được phục vụ công tác điều tra. Người dân khu vực này đứng bàn tán về việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn. Hàng xóm nhận xét ông Tuấn là người hiền lành. Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.